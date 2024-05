Solo il 62% delle scuole italiane promuove la salute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono3 su 5, pari al 61,9%, leche hanno aderito al programma dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 'che Promuovono'. (Sps). E tra queste il 25% circa, nonostante la formale adesione, non possiede o non è a conoscenza di un piano dedicato al programma stesso. E' quanto emerge dal report sull'attuazione in Italia del programma dell'Oms che mira a rendere la scuola un luogo che sostiene attivamente lae il benessere degli studenti. Lo rende noto la Fondazione Gimbe, che ha finanziato l'indagine, cui ha collaborato la Fondazione Anp Ets, con la borsa di studio "Gioacchino Cartabellotta" 2023 assegnata a Simone Salemme, medico neurologo dottorando presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.