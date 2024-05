Sofia Castelli uccisa dall’ex fidanzato avrebbe compiuto 21 anni Gli amici | “24 anni è una pena ridicola”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 28 maggio 202421. Non ha fatto in tempo, perché poco meno di un anno fa è statadall'exZakaria Atqaoui. La ricordano, parenti e l'associaizone Scarpetta rossa in un corteo, che è di commemorazione ma anche di protesta. .