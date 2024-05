Sky lancia Stream canali e piattaforma in un unico device

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano, 29 maggio 2024 – C’erano i tempi in cui dopo cena ci si buttava tutti sul divano, col telecomando in mano e una decina ditv tra i quali scegliere. Questione di un attimo. Sembra preistoria, sia per via dei dispositivi che oggi sono in grado di tenere compagnia allo spettatore, sia per la sterminata offerta di soluzioni offerte, in diretta come on demand. Enormi opportunità, con una ineludibile criticità: il mondo delle piattaforme è un labirinto nel quale tanti utenti rischiano di perdersi, magari finendo tra le braccia di Morfeo prima ancora di aver deciso cosa guardare. Il tema è noto, a partire da chi nello sterminato mondo dell’intrattenimento opera e compete quotidianamente, con l’intento di fornire risposte nuove a bisogni fino all’altro ieri inimmaginabili.