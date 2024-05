Sinner Maria Braccini come Ilary Blasi | vendetta fu

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Totti, il copione si ripete: dopo aver confermato la relazione con Kalinskaya, è successo di tutto. Qualcuno sostiene, ma si tratta di voci mai confermate dalla diretta interessata, che abbia scoperto tutto tramite i giornali. Che non sapesse, prima che le indiscrezioni iniziassero a circolare, che il suo fidanzato avesse un’altra. Cosa che in tutta onestà, sapendo quanto Janniksia generalmente rispettoso del prossimo, ci appare alquanto inverosimile. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itÈ più probabile che al rientro in Europa, dopo la parentesi americana culminata nel trionfo a Miami, abbiano preso strade separate. Resta da appurare se Anna Kalinskaya sia stata la “miccia” fatale o se, invece, il tennista eavessero deciso di rompere ancor prima che lui approfondisse la conoscenza con la bella russa.