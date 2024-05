Sinner-Gasquet in serata sullo Chatrier | l’azzurro cerca buone sensazioni e risposte dall’anca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ ricaduta sula scelta degli organizzatori per quanto riguarda la sessione serale, che solitamente ospita il match del giorno. Nonostante ci fossero altre sfide interessanti (Swiatek-Osaka su tutto), è difficile dargli torto visto che si affrontano due giocatori amati dagli appassionati di tennis e a caccia di una vittoria che vorrebbe dire molto. Jannik ha debuttato con una comoda vittoria in tre set contro Eubanks, ma è ancora alla ridi. Al ritorno in campo dopo 27 giorni non gli ha dato fastidio né creato problemi, ma questo match si giocherà in condizioni diverse (appunto di sera) e bisogna vedere come reagirà. Inoltre, anche dal punto di vista tennistico sono arrivate pocheal primo turno visto che Eubanks non aveva i mezzi per opporre resistenza ed ha ceduto in tre rapidi set.