Sinner è un’attesa da numero 1 Avanti Cobolli Darderi e Zeppieri

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È solo questione di tempo. Jannikfesteggerà, forse già a Parigi, la sua scalata al trono di1 del mondo del tennis. L’Italtennis non ha mai avuto un n.1 del mondo. E fino a pochi mesi neppure un2 (quale è oggi Jannik), né un 3. Adriano Panatta era stato n. 4 nel ’76, quando vinse Roma, Parigi e Coppa Davis. Ma lo fu per sole 7 settimane. Jannik è più in alto dal 19 febbraio. Lunedì lui, fermo dal 30 aprile per un problema all’anca destra e una misteriosa indisposizione, è tornato a giocare in gara in torneo a Parigi. Ha battuto l’americano Eubanks (n.46 Atp) 6-3, 6-3,6-4 dopo due settimane senza racchetta e alcuni giorni in cui "non riuscivo nemmeno a scendere dal letto per uscir fuori". I primi punti li ha giocati allenandosi al Roland Garros.