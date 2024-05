Sinner danneggiato da un giovane raccattapalle | cosa é successo al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo quasi un’ora (54? di gioco), Jannikè riuscito a prevalere nel primo set contro il francese Richard Gasquet, nel secondo turno del2024, sullo score di 6-4. Decisivo il break nel settimo gioco nel quale l’altoatesino ha alzato il proprio livello di tennis, togliendo il tempo al suo avversario. Qualche errore di troppo per il n.2 del mondo dal lato del rovescio, specialmente nel cambio lungolinea. Difficoltà per Jannik nell’impatto con la pallina, per via di una terra rossa parigina non così amica. Nonostante queste difficoltà, il nostro portacolori è riuscito a trovare le soluzioni per conquistare la prima frazione come detto. Nel decimo game, però, un episodio molto particolare hal’altoatesino nel primo quindici, quando stava servendo per far suo il primo parziale.