Sicilia viabilità rurale dalla Regione 65 milioni per gli imprenditori agricoli | i dettagli del bando

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In arrivo 65di euro per gliin. Lo prevede ilper ottenere i contributi dell’intervento SRD07 “Investimenti per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – Azione 1” del complemento per lo Sviluppodellana al piano strategico Pac 2023-2027, pubblicato dal dipartimento regionale Sviluppodell’assessorato dell’Agricoltura. Il finanziamento, a valere su fondi Feasr, statali e regionali, è destinato a tutti quei soggetti pubblici e privati che intendono investire per realizzare, adeguare o ampliare laal servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili e attrattive queste porzioni di territorio, spesso colpite dal fenomeno dello spopolamento.