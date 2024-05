Sicilia gioco d’azzardo online | ai vertici anche nel 2023 Le aree dove si scommette di più

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il secondo Libro nero dell’azzardo realizzato da CGIL, Federconsumatori e Fondazione Isscon, basato sui datidell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, purtroppo confermano che laè una delle Regioni in cui sidi più in Italia. Già l’anno scorso la prima edizione del nostro report aveva aperto uno squarcio inquietante sulla situazione delin, ma quest’anno la situazione è persino peggiore con quasi tutti i valori in crescita. Ilormai è costantemente sopra a quello fisico per valore complessivo e laè costantemente aidella maggior parte delle classifiche, che vengono stilate sia per totale giocato che per totale annuale pro capite, sia per provincia che per capoluogo e per singoli comuni oltre i 10.