Si tuffa dal ponte sull’Arno | salvo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si èto dal, fra Signa e Lastra a Signa. Momenti di paura fra passanti e residenti che hanno visto un uomo nuotare nelle acque del fiume, non senza qualche difficoltà. Comunque il giovane, un trentenne di origini pakistane, è riuscito a raggiungere la riva lastrigiana, dove è stato aiutato da alcuni passanti e poi soccorso dai vigili del fuoco di Firenze Ovest e da un’ambulanza della Misericordia di Lastra a Signa. Portato in ospedale per accertamenti, è in buone condizioni, mentre proseguono le indagini sull’accaduto. Secondo le prime ipotesi, l’uomo si sarebbe gettato in acqua volontariamente, ma ulteriori verifiche sono in corso da parte dei carabinieri di Signa. Tante le persone accorse per assistere ai soccorsi che non sono stati semplici, anche a causa della difficoltà di accedere alla riva del fiume in quel punto protetta da un alto muro e da un argine abbastanza scosceso.