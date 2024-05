Si tratta di un integratore che darebbe energia ma ciò che preoccupa molto esperti e politici francesi è la modalità di somministrazione che ricorda molto i codici di consumo della cocaina

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È una semplice polvere aromatizzata al gusto fragola, menta, o fruttopassione, ma il suo problema è che è bianca e si inala. Sidi Sniffy, unalimentare che sta spopolando tra i giovanicome energizzante, ma la cuidi assunzione, troppo simile a quellale autorità che vorrebbero vietarlo al più presto. Droga, consumi in aumento in tutta Europa X Sniffy, l’chetroppo laLunedì scorso, il ministro del Lavoro,Salute eSolidarietà d’Oltralpe, Catherine Vautrin, si è dettaallarmata per la messa in vendita di “Sniffy”,zione condivisa dalla Confederazione dei tabaccai, che ha preso posizione contro questo articolo, decidendo di non venderlo.