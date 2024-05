Si moltiplicano le discariche Segnalate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ancora problemi con lea cielo aperto in Val di Bisenzio, dove in alcune zone, ad esempio a La Briglia, l’accumulo dei detriti e dei materiali industriali e domestici derivati dall’alluvione del 2 novembre ha "attirato" l’abbandono di altri rifiuti nei mesi successivi. Non è il caso di Migliana, dove nuove, soprattutto nei boschi che costeggiano la strada, sono all’ordine del giorno e dove anche nelle ultime settimane si sono verificati depositi illeciti di materiale: uno consistente, nell’area antistante lo spazio delle feste, a Chiusoli, dove è stato depositato materiale di vario tipo, l’altro lungo la strada che porta a Schignano, dove sono stati lasciati, a bordo strada un numero ragguardevole di pneumatici. Diversi cittadini hanno fatto la segnalazione ad Alia ma ancora i rifiuti restano ai margini delle strade.