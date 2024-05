Si allaga l’ingresso del reparto dialisi del San Bartolomeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 29 maggio 2024 - Una svegliata all’ospedale Sandi Sarzana. Intorno alle 5 la rottura di un tubo per l’osmosi ha causato l’mento dei locali antistantidella. “Il problema si è risolto alle 7.30 del mattino - ha commentato in una nota Asl 5 - e abbiamo iniziato lacon 15 minuti di ritardo per permettere ai pavimenti di asciugarsi in modo da garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori”. Una situazione che ha immediatamente sollevato la polemica e in particolare ha usato parole durissime lo sportello Sos Sanità della Cgil facendo riferimento alla condizione degli ospedali Sandi Sarzana ma anche il Sant’Andrea di Spezia. Nello scorso mese di marzo sempre all’ospedale di Sarzana si era verificato il cedimento di una porzione del controsoffitto anche in quel caso fortunatamente senza nessuna conseguenza per pazienti e operatori della struttura.