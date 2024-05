Sesto apre la mostra che permette di viaggiare nell' inconscio di Edvard Munch

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)San Giovanni (Milano), 29 maggio 2024 – Per la prima volta in Europa arriva aSan Giovanni l’esperienza immersivae emozioni del “pittore dell’anima”. “Immersive” prevede 5 aree tematiche con l’applicazione delle più nuove tecnologie al servizio dell’arte classica: videomapping, Interactive Virtual Reality, Artificial Intelligence. Una produzione internazionale, curata per l’Italia da Alta Classe LAB in collaborazione con Fever, che è stata inaugurata oggi, mercoledì 29 maggio, al Next Museum di via Gra’area del Carroponte e del Parco Archeologico ex Breda. Dopo le esposizioni immersive dedicate a Klimt e al tema dell'amore, arriva ora lache celebra il talento di, l’artista conosciuto in tutto il mondo per “L’Urlo”.