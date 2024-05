Serie A Conte al Napoli | rivoluzione sulla panchina azzurra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Antoniotornascena delle panchine diA: con tutta probabilità andrà a sedersi su quella, spinosissima, del disastratopost-scudetto. Dopo l’agognato sì di massima, che Aurelio De Laurentiis attendeva da mesi, in casa partenopea è scattata la macchina organizzativa per definire i dettagli del contratto. In ballo c’è anche la definizione dello staff, senz’altro numeroso. L’intesa sull’ingaggio è stata trovata vicina a una cifra pari a 6,5 milioni di euro più bonus, che potrebbe arrivare anche a toccare quota 10 milioni di euro. Il tutto per tre anni, ossia fino al 2027. Al Nord, nel frattempo, Gian Piero Gasperini annuncia di aver trovato l’intesa col presidente Antonio Percassi per restare alla sua Atalanta. E proseguire così l’avventura sul cammino trionfale che ha portato il tecnico di Grugliasco a vincere l’Europa League.