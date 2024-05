Separazione delle carriere tre inganni a cui sfuggire per comprendere la pseudo-riforma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Attenzione prima di tutto aglitipo giocotre carte! Mi spiego: laviene presentata comedella giustizia, mentre per una taleci vorrebbe ben altro. Infatti il problema dei problemi della giustizia italiana è la durata biblica cioè interminabile dei processi. Al riguardo la sedicentedella giustizia non prevede niente di niente. La lunghezza dei processi continuerà ad essere vergognosamente indegna di un paese civile. Con concreti vantaggi per chi può e conta e quindi con una grave asimmetria nel sistema democratico a tutto discapito dei soggetti deboli che di giustizia avrebbero più bisogno. Altro trucco ingannevole è quello di presentare il colloquio svoltosi tra due rappresentanti del governo Meloni (Nordio e Mantovano) con il Capo dello Stato Mattarella come fosse una sorta di avallo dellada parte di quest’ultimo.