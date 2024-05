Fonte : ildenaro di 29 mag 2024

Sul testo si lavora fino all’ultimo per i ritocchi definitivi. . it. L'articolo Separazione carriere,Nordio riunisce maggioranza a Palazzo Chigi proviene da Ildenaro. La seduta del Consiglio, fissata per le 13, ancora non è iniziata e secondo fonti di governo potrebbe slittare di un paio d’ore. ntovano,.

Separazione carriereNordio riunisce maggioranza a Palazzo Chigi