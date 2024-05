Senato sul premierato scatta la rissa | Menia-Croatti quasi alle mani caos in Aula

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nervi tesissimi esfiorata altra Roberto, esponente di Fratelli d'Italia, e Marcodel Movimento 5 Stelle. Nell'di Palazzo Madama è in corso l'esame del disegno di legge sule gli animi si scaldanosubito.dopo uno scambio di vedute poco urbano si affrontano a muso duro e solo l'intervento di alcuni colleghi onorevoli e dei commessi, accorsi a dividere i due litiganti, ha permesso che la situazione non degenerasse con conseguenze incresciose. La vice-presidente deldi turno, Anna Rossomando del Partito democratica, si è vista costretta a sospendere la seduta per consentire il ritorno all'ordine. A conferma di quanto il clima sia difficile, è arrivata poi la decisione del presidente delIgnazio La Russa, che ha deciso di interrompere la discussione sulla riforma e sospendere direttamente i lavori, convocando immediatamente la conferenza dei capigruppo.