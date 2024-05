Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

L'articolo Senato: Aula osserva momento silenzio dopo notizia 3 finanzieri morti in Valtellina sembra essere il primo su CalcioWeb. . Una richiesta fatta sua dal presidente Ignazio La Russa, con l’Aula che ha omaggiato in piedi i militari della Gdf. La notizia dell’incidente è stata data in Aula dal capogruppo di Iv, Enrico Borghi, che ha chiesto di ricordare le tre vittime.

Senato | Aula osserva momento silenzio dopo notizia 3 finanzieri morti in Valtellina