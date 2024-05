Sei milanesi su 10 hanno paura in strada E una su cinque non esce più la sera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)a camminare per le strade della città da sole, soprattutto di notte, il 57% delle: quasi sei su dieci, e il doppio degli uomini tra i quali, comunque, la percezione d’insicurezza raggiunge il 28%, cioè quasi uno su tre. Addirittura più di una donna su- il 20,2% - dichiara di non uscire proprio di casa, die di notte, per(tra gli uomini, la percentuale crolla al 3,8%). Il quadro, piuttosto drammatico, emerge dalla ricerca Step Up 2023, commissionata da Fondazione Cariplo per esplorare la "camminabilità" di Milano per le donne. E riflette, a onor del vero, soprattutto una rappresentazione del capoluogo – dove, nonostante tutto, i prezzi delle case in affitto o in vendita continuano a veleggiare verso l’iperuranio – moltiplicata dai social, tra denunce vere o presunte di celebrità del web e mobilitazioni da campagna elettorale permanente.