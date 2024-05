Se il tuo partner fa queste cose molto probabilmente ti sta tradendo | ecco a cosa devi fare attenzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quando ilfameglio stare in campana perché è facile che siano segnali di un tradimento. In amore l’infedeltà è un tarlo nascosto che corrode dall’interno le radici della vita a due. Alla base di ogni relazione che ambisca a sfidare la prova del tempo ci sonoche si chiamano lealtà, fiducia, rispetto. A volte però scioccamente ci si mette a inseguire i brividini del cuore rischiando di mandare in rovina il porto sicuro della vita di coppia. È fondamentale riconoscere i segnali del tradimento – cityrumors.itNon sempre è facile accorgersi della presenza di questa spina insidiosa e subdola capace di insinuarsi nella vita di coppia, che ama percorrere cammini tortuosi e dissimulare le proprie mosse. Ilfedifrago spesso e volentieri calcola bene le proprie mosse per tenere un piede in due (o anche tre) scarpe, come se il tradimento non fosse già di per sé un veleno che mina l’amore reciproco.