Se hai visto vip a Hollywood indossare spille rosse agli Oscar devi sapere cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 29 maggio 2024)2024, che si sono svolti a marzo, come sempre, il tappeto rosso era pieno di celebrità vestite al meglio! Tutti si sono assicurati di dare il meglio di sé in una delle notti più importanti di. Ma alcuni hanno notato un detto interessante che molte celebrità hanno condiviso… per saperne di più. Ieri sera,2024, la cantante Billie Eilish e suo fratello, il produttore Finneas. Gli attori Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Ramy Youssef e Quannah Chasinghorse indossavano tutti una spilla sui loro abiti che ha lasciato molte persone a grattarsi la testa. Anche l’attore Mahershala Ali ha indossato la spilla. Non ha sfilato sul tappeto rosso ma è salito sul palco per presentare i candidati di quest’anno al premio come miglior attore non protagonista Poiché nessuna di queste celebrità ha apparentemente lavorato insieme allo stesso progetto, molti si sono chiestisse la spilla.