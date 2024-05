Se è così che pagliacciata Anita Olivieri la scoperta assurda dopo l’addio da Alessio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giorni faedFalsone hanno annunciato la fine di quella che secondo gran parte dei telespettatori, e sopratutto per Beatrice Luzzi, non è mai stata una relazione sentimentale. L’ex gieffina aveva scaricato il suo ex, Edoardo Sanson, per lui. Si sono risentiti e sono pronti per Temptation Island? Una serie di segnalazioni e una gita a Torino di, per incontrare il papà che vive lì per lavoro, hanno destato grande perplessità, bisogno d’indagare, nella platea social. Quello che era stato predetto da diversi tra il pubblico potrebbe quindi diventare realtà. Temptation Island per lei ed Edoardo Sanson?, ladaFalsone Naturalmente per il momento si parla di indiscrezioni, giunte all’orecchio dei due colleghi ed esperti del mondo della televisione e della cronaca rosa, Deianira Marzano ed Amedeo Venza, che in queste ultime ore hanno pubblicato le varie segnalazioni dei loro utenti.