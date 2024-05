Scusate ma allora… Anita e Alessio dopo l’addio crolla tutto | strane scoperte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Olivieri, tra le ex protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha annunciato la fine della sua relazione con conFalsone, anche lui concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un post su Instagram per annunciare la rottura, avvenutaun viaggio a Ibiza insieme a Paolo Masella e Letizia Petris, anche loro conosciuti nella casa del GF e Angelica Baraldi (ex gieffina) e il fidanzato Riccardo “Caratteri e abitudini diverse”, ha scrittoOlivieri postando una storia su Instagram in cui ha spiegato le ragioni della rottura pubblicata su una foto che la ritrae con il suo ex coinquilino in uno scatto al tramonto: “Cari amici, qui per dirvi che io eabbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione.