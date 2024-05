Scuole al via il 12 settembre. Stop alle lezioni il 7 giugno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Regione ha definito il calendario del prossimo anno scolastico. Leinzieranno il 52024 per ledell’infanzia e il 122024 per tutti gli altri ordini e gradi di istruzione nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Salva resta la possibilità, per tutte le, di un avvio anticipato dell’anno scolastico "per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio", come si legge nel provvedimento della Direzione generale Istruzione della Regione. La fine delleè fissata al 72025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e al 302025 per ledell’infanzia.