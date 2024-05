Scugnizzo Campano Emilio il Pasticciere presenta il suo nuovo dolce

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Casal di Principe. Si chiamailche da qualche giorno si trova al banco diil. Più che goloso con il suo ripieno di caramello salato racchiuso tra due strati di frolla allo zucchero di canna e vaniglia, abbracciato da un cake alla vaniglia profumato al limone e glassato con cioccolato e nocciole, lonon è un biscotto, né una monoporzione e nemmeno una torta: è ununico che fa storia a sé. Per la sua versatilità si candida a diventare un classico da consumare a tutte le ore. A creare loto in anteprima nell’ambito dell’iniziativa “Cappuccino da mangiare” durante il Seminario pubblico di APEI, Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana che si è svolto a Torino, è stato un team di pasticcieri accomunati da grande professionalità, spirito di squadra e un amore senza confini per l’arte