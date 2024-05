Fonte : tvzap di 29 mag 2024

Le immagini mostrano la Meloni che si è presentata a De Luca come “quella str***a della Meloni, come sta?”. “Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva” L'articolo Scontro tra Meloni e De Luca: la presidente rompe il silenzio proviene da TvZap. Il tutto in favore di telecamere. . Dopo la risposta di De Luca, è arrivata anche quella di Giogia durante un’intervista a Il Mattino.

Scontro tra Meloni e De Luca | la presidente rompe il silenzio