Sci di fondo, per l’Italia del 2024-25 la parola d’ordine è “tutti assieme appassionatamente”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nei giorni scorsi, la Fisi ha annunciato la composizione delle squadre nazionali di sci di. Il tema è “”, perché i numeri del movimento sono impressionanti. Anzi, per certi versi sorprendenti. Complessivamente, sono stati gratificati con lo status di “Squadra A” ben 13 atleti, otto in campo maschile e cinque nel settore femminile. Se poi includiamo gli uomini e le donne inquadrati fra Squadra “Milano-Cortina 2026”, “Osservati”, “Junior” e “AIN” si aggiungono al conteggio ben 42 agonisti. Insomma, lo sci diitaliano si avvia verso il-25 con un’autentica armata formata da 55 unità, la cui anagrafica va dal 1990 al 2007. Diciamo che la quantità non manca. C’è tantissimo materiale umano dal quale provare a cavare fuori anche della qualità.