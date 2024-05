Fonte : sportface di 29 mag 2024

Federica Brignone; 9. . Sofia Goggia; 16. Gigante femminile: 2. Laura Pirovano; 13. Nicol Delago. Sofia Goggia; 5. SuperG femminile: 2. Laura Pirovano; 19. Marta Rossetti. Roberta Melesi. Elisa Platino. Marta Bassino; 14. Federica Brignone; 9. Sofia Goggia; 28. Roberta Melesi; 30. The post Sci alpino, Coppa del Mondo 2024/2025: le starting list con cui ripartiranno gli azzurri appeared first on SportFace.

Sci alpino Coppa del Mondo 2024 2025 | le starting list con cui ripartiranno gli azzurri