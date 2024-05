Schianto sulla strada per Orio. Muore lecchese di 26 anni. Alla guida dell’auto il padre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) TREVIOLO (Bergamo) Lo, terribile e improvviso, all’alba. Mancano pochi minuti alle 5. Siamo a Treviolo, all’altezza dello svincolo per Dalmine, statale 342 Briantea. Nella corsia più a destra c’è un camion con rimorchio fermo per un guasto meccanico. L’autista del mezzo pesante, oltre ad aver acceso le frecce, ha posizionato il triangolo rosso qualche metro più indietro per segnalare la sua presenza. Da lì a poco sopraggiunge l’autoquale viaggia Silvia Brambilla (nella foto), 26, di Lecco, residente nel quartiere Bonacina della cittadina lariana. Al volante ilMassimo, 57, architetto: solo all’ultimo si accorge del camion fermo, non riesce ad evitarlo. Lo spigolo sinistroincoccia lo spigolo posteriore destro del camion.