Saviano pianto e insulti per l’esclusione dalla Buchmesse | Mazza non ha le competenze Governo ignorante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non la prende bene. L’ego smisurato di Roberto, non invitato alladi Francoforte, non ci ha messo molto a palesarsi. Dalle colonne della Stampa che lo intervista attacca scompostamente Mauroe il. Diciamo scompostamente perché la reazione è un misto di rabbia, narcisismo ferito e rivendicazione orgogliosa al non essere della partita. Di tutto un po’. La cosa certa da tante contraddizioni è che lo scrittore ha accusato il colpo: senza di lui, del resto, come può minimamente essere concepita una kermesse libraria? Del resto, anchesinistra politica si è asistito al coretto ridicolo della democrazia in pericolo perdello scrittore di Gomorra. Lo volevano ospite d’onore a Francoforte. Con notevole sfregio dei 100 scrittori di vaglia che rappresenteranno l’Italia il prossimo ottobre.