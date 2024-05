Sassuolo Il futuro è già qui | Russo e compagni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Lorenzo LonghiIlin finale nel campionato Primavera 1 (venerdì sera affronterà la Roma che ieri ha battuto la Lazio 3-2, rimontando due volte e festeggiando grazie ad un gran gol di Alessio), proprio quando la prima squadra saluta la Serie A dopo un decennio, è la rappresentazione plastica di come non sia tutto sbagliato né tutto da rifare. Certo, non vi sono dubbi: la copertina è quella della retrocessione, sono sempre i grandi a prendersi i titoli ed è piuttosto inevitabile e scontato che sia così, ma se il vivaio dimostra di funzionare significa abbastanza chiaramente che la struttura e la programmazione del settore che fa capo a Francesco Palmieri stanno funzionando. Aver battuto l’Inter in semifinale non è un caso, così come non è un caso che, di nuovo, in rete sia andato Flavio