Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

. Il Sassuolo ha trovato l’accordo con Fabio Grosso come nuovo allenatore per la prossima stagione in Serie B Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Sassuolo ripartirà da Fabio Grosso come nuovo allenatore. po i contatti positivi della giornata di ieri, in queste ore è stato.

Sassuolo FATTA per Grosso | sarà il NUOVO allenatore per RIPARTIRE dalla Serie B