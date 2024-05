Sarnico quei post anonimi contro il sindaco che infiammano la campagna elettorale e piovono querele

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Com’era quel detto? Inogni scherzo vale? No, forse non era proprio così. E forse, a, parlare di “scherzi” rischia di essere persino riduttivo, visto il tono incancrenito delle polemiche che hanno scandito le ultime settimane, traal veleno sui social network e. Ne starebbero volando parecchie, a detta deluscente Giorgio Bertazzoli (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia) a caccia del terzo mandato. “Da iniziosiamo a una ventina. Tutte nei confronti di ignoti, anche se abbiamo dei sospetti”. Per esempio, c’è una pagina Facebook chiamata “– Cittadinanza Attiva” (che Bertazzoli chiama ironicamente “Cittadinanza Cattiva”) creata a inizio marzo e gestita in via del tutto anonima, appunto.