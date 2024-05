Sarnataro Radio Marte | Conte l’uomo giusto Rapporto con ADL? C’è un pericolo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dariodiin esclusiva ai nostri microfoni: “Conla trattativa prosegue a step. C’è ancora qualche dettaglio da superare”. Sono giorni decisivi per il futuro del Napoli. Da una parte De Laurentiis continua la trattativa conper definire l’accordo, dall’altra è chiamato ad affrontare due situazioni molto delicate come quelle di Di Lorenzo e Kvarataskhelia. Di tutto questo noi ne abbiamo parlato in esclusiva con Dariodi. Antonio– Notizie.com – © LapresseDario, partiamo dalla situazione. La trattativa a che punto è? Può essere davvero lui il tecnicoper far ripartire il Napoli dopo una stagione disastrosa come l’ultima? “Secondo me sì, èper ripartire, non solo per le sue indiscutibili doti di allenatore ma per il suo carisma.