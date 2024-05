Sarà Bormio la sede del Pisa del ritiro 2024-25

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggiola nuovadelprecampionato delSporting Club. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il comunicato del: “Per prepararsi al Campionato di Serie B-205 i nerazzurri saliranno dunque in Valtellina nella seconda metà del mese di luglio usufruendo delle strutture di altissimo livello presenti e utilizzate nel passato da Società della Massima Serie come Inter e Torino e nell’estate 2023 dal Como IlSporting Club piazzerà il proprio Quartier Generale all’interno dell’Hotel Palace die svilupperà tutta la parte agonistica e di allenamenti nelle strutture della U.S. Bormiese che hanno il loro fiore all’occhiello nel Campo Sportivo Comunale di via Manzoni. Prossimamenteufficializzato il programma degli eventi oltre, ovviamente, a quello relativo agli allenamenti e agli eventuali Test-Match.