Santi Cosma e Damiano Demolizione tensostruttura Pilone Cassetta | presto nuovo luogo di aggregazione per i giovani

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quello che poteva essere e non è stato. E’ condita da non pochi elementi di rammarico la breve ma significativa lettera che il capogruppo di minoranza “Uniti per Cambiare” al comune di, Carmela, ha inviato martedì mattina al sindaco Franco Taddeo alcune ore dopo l’inizio delle operazione didella L'articolo Temporeale Quotidiano. .