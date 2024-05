Santa Marinella il sindaco Tidei pranza con gli alunni per verificare la qualità della mensa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Un informale pranzo con i bambini per ilche, questa mattina ha volutoanche ladei pasti che vengono serviti agliche usufruiscono del servizio. Piacevole sorpresa per il personale docente ma soprattutto per gli scolari del Plesso elementare e materna Pirgus che hanno visto arrivare nientemeno che il primo cittadino diaccompagnato, per l’occasione dal consigliere comunale Jacopo Iachini . Ilnon è nuovo a questo tipo di blitz compiuti, ovviamente, senza formalismi e soprattutto senza farsi annunciare, proprio per avere l’opportunità di poter controllare in prima persona se la ditta appaltatrice del servizio di refezione rispetta tutte le clausole contrattuale e se i bambini possono contare su pasti sani e appetitosi.