Sanità – Proclamato per il 23 settembre lo sciopero nazionale dei lavoratori annuncia Giuliano segretario nazionale di UGL Salute

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “La UGLhaper il prossimo 23logenerale deidellaprivata e del socioassistenziale a cui si applicano i ccnl AIOP ARIS e AIOP e ARIS RSA. Da troppo tempo gli operatori coinvolti attendono i giusti adeguamenti economici e normativi”., il 23, l’Ugl: “Nonostante la sottoscrizione per l’elaborazione di un contratto unico del settore sociosanitario , siamo ad oggi in una fase di stallo inaccettabile” Così, attraverso una nota stampa, ildi UGL, Gianluca, che denuncia: “Non si possono continuare a consideraredi serie B e bisogna garantire loro adeguata dignità. Chiediamo una attenzione maggiore da parte delle istituzioni per i professionisti del settore.