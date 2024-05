Sanità | arrestato un uomo per tentato omicidio e diversi reati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024): la Polizia di Stato trae in arresto un 67enne in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti per la carcerazione Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 67enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso lo scorso 22 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 5 anni e un mese di reclusione per, resistenza a Pubblico Ufficiale,in materia di stupefacenti e truffa, commessi tra il 2001 e il 2014. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.