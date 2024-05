Fonte : sport.periodicodaily di 29 mag 2024

Imbattuti in otto trasferte consecutive prima della gara di giovedì, gli ospiti hanno dimostrato di essere un osso duro in territorio nemico. . Matias Catalan è destinato a rimanere in panchina per la quarta partita consecutiva, ma il 31enne sta per tornare in piena forma. Probabili formazioni San Paolo vs Talleres Possibile formazione iniziale del San Paolo:Jandrei; Moreira, Costa, Ferraresi, Patryck; Galoppo, Gustavo; Nestor, Moura, Erick; Silva Talleres possibile formazione iniziale:Herrera; Navarro, Suarez, Portillo, Benavidez; Portillo, Ortegoza; Sosa, Botta, Depietri; Girotti L'articolo San Paolo vs Talleres – pronostico, notizie sulla squadra, formazioni proviene da PeriodicoDaily Sport.

