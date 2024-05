San Cristoforo controlli straordinari della polizia | raffica di sanzioni identificate 100 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel pomeriggio dello scorso fine settimana, in osservanza alla specifica ordinanza del Questore di Catania, gli agentidi Stato, hanno eseguito mirati servizi di controllo del territorio nel popoloso quartiere San, al fine di prevenire ed eventualmente contrastare reati predatori ed attività illegali in genere. Un’intensa attività di controllo che ha visto scendere in campo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San”, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale,Squadra CinofiliQuestura di Catania, con unità cinofile antidroga, insieme al personaleLocale. Numerosi i posti di controllo effettuati, che hanno consentito di controllare numerosi veicoli ed identificare quasi 100