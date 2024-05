Salvini Meloni su Le Pen? Bene che Marine sia stimata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Mi fa piacere che Lepossa essere conosciuta ecome donna di pace. Noi non voteremo mai von der Leyen. La Commissione uscente è stata una delle più dannose per i cittadini europei. Io lavoro per un centrodestra unito in Europa senza allearsi con i socialisti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteoa "Porta a Porta" su Rai 1 commentando le recenti dichiarazioni della premiersuLe. .