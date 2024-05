Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

. (Adnkronos Salute) - Mangiare in compagnia fa bene alla salute: lo confermano due recenti studi. ecenti studi. Il primo, dell'Università del Minnesota e pubblicato sulla rivista 'Family, System and Health', fotografa l'attuale convivialità analizzando abitudini e riti quotidiani in Italia, Germania.

Salute studi confermano i benefici del riunirsi a tavola in momenti conviviali