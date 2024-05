Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

Il libro viene presentato presso la Provincia di Salerno come primo appuntamento campano non solo perché doveroso ricordare un grande artista che ha lasciato una grande eredità, ma anche in considerazione dei molteplici legami che Gigi Proietti ha avuto con l’Ente Provincia, il suo territorio e con tutta la città di Salerno: Premio Charlot ritirato nel 2004 a Paestum, Premio Segreti d’Autore ritirato a Valle Cilento nel 2015, le edizioni di “Nabucco” e “Carmen” prodotte dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno nel 2009 e nel 2010, di cui Proietti curò la regia.

Salerno ecco la prima presentazione in Campania del libro di Pallottini su Gigi Proietti