Salernitana Ochoa annuncia l’addio | Un onore difendere questi colori

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il messicano Guillermoe lasi separano dopo 18 mesi: adrlo è stato l’estremo difensore con un post su Instagram. Il portiere, sotto contratto fino al 30 giugno 2024, saluta i tifosi dellae li elogia per la loro passione: “Oggi mi rivolgo a voi con tristezza per salutarvi in quanto lascio questo meraviglioso club, città e tifoseria che mi ha accolto a braccia aperte durante l’ultima stagione. La mia esperienza con laè stata indimenticabile, anche se breve è stata intensa, piena di emozioni e sfide che mi hanno fatto crescere come sportivo e come persona. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno in ogni momento, per l’incoraggiamento che mi ha spinto a dare il meglio di me stesso in ogni partita”, si legge nel post.