Salario minimo, sognando la California

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lo scorso ottobre, il governatore democratico dellaGavin Newsom firmò una legge per alzare ildegli operatori sanitari a 25 dollari l’ora, rispetto all’attuale soglia di 16 dollari L’incremento è graduale, scadenzato da un calendario che considera la zona in cui opera la struttura sanitaria e le caratteristiche del datore di lavoro, ma che in ogni caso dovrà portare al raggiungimento della soglia di 25 dollari la maggior parte dei quasi 500 mila lavoratori sanitari entro il 2028. A partire dall’1 giugno. Solo che adesso, a pochi giorni dall’aumento, i democratici ci stanno ripensando. Questa settimana, riporta il Wall Street Journal in un editoriale, la Legislatura dellacercherà di rinviare l’aumento delstatale.