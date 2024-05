Fonte : italiasera di 29 mag 2024

Alessandro Longobardi Sala Umberto, ecco il calendario degli spettacoli in programma per la stagione teatrale 2024-2025 11 – 13 settembre 2024 ZOE NOCHI • ANTONIO MELISSA • STEFANIA FRATEPIETRO LORENZO TOGNOCCHI • ILARIA DEANGELIS • PAOLO GATTI BEATRICE CENCI Vittima esemplare di una giustizia ingiustadramma musicale libretto Simone Martino e Giuseppe Cartellà Musiche Simone Martinoregia SIMONE MARTINO 19 – 22 settembre 2024 MASSIMO VENTURIELLO CHICCHIGNOLAdi Ettore Petrolini cast in via di definizione scene Alessandro Chiti arrangiamenti musicali Mariano Bellopede regia MASSIMO VENTURIELLO produzione Officina Teatrale 27 – 29 settembre 2024 EDOARDO SYLOS LABINI INIMITABILIMazzini, D’annunzio, Marinetti drammaturgia Angelo Crespi musiche originali Sergio Colicchio tratto dall’omonimo programma di Rai Cultura regia EDOARDO SYLOS LABINI produzione Teatro della Toscana • Società per Attori s.

Sala Umberto Longobardi | Manteniamo un forte legame con il buon teatro della tradizione della commedia dove la musica e l’ironia incantano gli spettatori