Sabaudia a lezione di pesca | il progetto dell’ASD Circeo Fishing Club

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024- È ormai il terzo anno consecutivo che l’ASDcollabora con la scuola primaria e secondaria dell’IC Cencelli die Borgo Vodice, portando avanti ileducativo dinell’ambito della materia MULTISPORT. Questo innovativo programma mira a introdurre i giovani studenti al mondo della, combinando lezioni teoriche in classe con esperienze pratiche sul campo. Ilha riscosso un grande successo fin dal suo inizio, grazie alla passione e alla competenza dei soci del, che si sono impegnati a trasmettere non solo le tecniche di, ma anche valori fondamentali come il rispetto per il mare e l’ambiente. Durante le lezioni teoriche, gli studenti hanno appreso le basi per la preparazione delle attrezzature più semplici, sviluppando una comprensione approfondita dell’ecosistema marino e delle responsabilità che ne derivano.