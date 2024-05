Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”. . Degno di nota tra le monete di età moderna il gruppo di quelle emesse a nome dei Savoia tra le quali spiccano esemplari in oro come le 100 lire chiamate l’Aratrice del 1912. Il nucleo originario della collezione di cartamoneta, oggi di proprietà di Intesa Sanpaolo e in comodato alla Fondazione Bruschi, è costituito dalla raccolta dei coniugi Bistoni che venne formata negli anni Settanta del XX secolo con successive aggiunte nel tempo.

Sabato 1° giugno la conferenza Monete e banconote dalle Collezioni Bruschi e Bistoni Un tesoro da scoprire